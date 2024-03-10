Чи буде повторний наступ Росії на Київ: відповідь астролога

Російська армія не піде у повторний наступ на Київ 202 року. Руху військ не буде, у них немає сильного потенціалу.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів астролог, хіромант і фахівець системи архітектурного планування Васту-шастра Володимир Бадіян.

“З приводу Києва — точно ні. У росіян можуть бути плани. Але те, що вони знову підуть на Київ — це накручування. Насправді в них немає таких сил. На Харків в них теж немає потенціалу зараз. Вони можуть створювати маніпуляції. Але я не бачу, що буде рух військ, принаймні у найближчий рік. У них зараз немає сильного потенціалу”, — вважає астролог.

Нагадаємо, головний розвідник України Кирило Буданов розкрив унікальні деталі, хто та як зупинив окупантів за крок до захоплення Києва.

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