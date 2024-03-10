Коли помре диктатор Путін: астролог дав відповідь

Астролог, хіромант і фахівець системи архітектурного планування Васту-шастра Володимир Бадіян відповів, коли помре президент Росії Володимир Путін.

У коментарі сайту ТСН.ua він розповів, що хтось піде 2026 року.

“Або піде з влади або піде з життя саме той, хто зацікавлений у війні Росії проти України. Зацікавлений не один Путін, зацікавлені багато сторін. Піде хтось з основних гравців. Через це і закінчиться війна 2026 року. Але Путіна перевиберуть. Єдине, чи буде він буде до кінця строку чи ні — я не можу зараз сказати”, — каже астролог.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" назвала найнебезпечніші дати 2024 року для України.

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