Війська НАТО уже є в Україні: у Польщі зробили гучну заяву

Польський дипломат підтримав ініціативу Макрона про відправку військ НАТО до України.

Деякі країни НАТО вже направили до України своїх військових.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час конференція "25 років членства Польщі в НАТО".

Він відмовився називати країни, які відправили свої військових до України, і скільки саме держав.

"На відміну від інших політиків, не буду перераховувати ці країни", – заявив міністр.

Сікорський також прокоментував ініціативу французького президента Еммануеля Макрона щодо відправки військових частин НАТО до України. Він підтримав його ідею.

За словами польського дипломата, головна мета - це "винахідливий" хід, який порушить спланований сценарій Росії.

"Захід має реалізувати творчо визначену та асиметричну ескалацію. Підтримую ініціативу президента Еммануеля Макрона", - зазначив Сікорський.

Нагадаємо, у РНБО відповіли, чи можуть війська країн НАТО увійти до України.

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