Чи можуть війська союзників увійти до України – відповідь Данілова

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов не виключає, що Захід може вирішити надати допомогу Україні не тільки зброєю. На думку Данилова цілком можливо, що війська союзників увійдуть на територію нашої держави.

Про це він заявив в ефірі YouTube-каналу "Українська правда".

"Ми абсолютно не виключаємо появу на нашій території тих чи інших військових підрозділів тих чи інших країн, якщо вони будуть приймати відповідне рішення", – заявив Олексій Данілов.

Також секретар РНБО зазначив, що питання надання військової допомоги у вигляді відправки іноземних армійських формувань в Україну є дуже делікатним питанням, а тому не завжди може обговорюватися публічно.

За словами Олексія Данілова, наразі Україна в першу чергу чекає від Заходу вчасного постачання зброї в домовленому обсязі.

Нагадаємо, наразі лише одна країна НАТО не виключає можливості розміщення своїх військ в Україні. Ця тема обговорювалася наприкінці лютого, під час зустрічі у Парижі європейських лідерів.

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