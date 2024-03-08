Українцям перерахують ще один вид допомоги: що відомо

Від 1 березня українцям перерахують страхові виплати. Ідеться, зокрема, про державну допомогу, що виплачується на підставі нещасних випадків, які трапляються на виробництвах.

Про це повідомили в пресслужбі Пенсійного фонду України.

"Перерахунок виплат постраждалим від нещасного випадку й особам, які можуть отримувати страхові виплати в разі смерті потерпілого, здійснюється на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін і середньої заробітної плати (доходу) в Україні", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до постанови Кабміну України №185 від 23 лютого 2024 року "Про індексацію пенсійних та страхових виплат і додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш уразливих верств населення 2024 року", 2024 року розмір коефіцієнта — 1,0796. Тобто виплати у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням проіндексують на 7,96%.

Раніше стало відомо, що Кабмін планує подовжити термін подання заяв на виплати допомоги від держави. Кого це стосується - читайте у новині.

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