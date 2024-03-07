Виплати ВПО 2024 року: у Кабміні готують нові зміни

Кабмін України планує продовжити внутрішньо переміщеним особам (ВПО) можливість подавати заяву на виплати від держави.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Звернень щодо продовження виплат ВПО від 1 березня так багато, що в деякі органи соціального захисту населення та ЦНАПи записатися на прийом можна не раніше квітня.

"На гарячі лінії Мінреінтеграції звертається багато ВПО щодо строків подання заяв на продовження виплат. Наразі напрацьовуються відповідні зміни до урядової постанови, щоб усі нормально встигли це зробити", — зазначила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук.

На півроку виплати подовжили таким категоріям ВПО:

пенсіонерам, які отримують пенсію в розмірі менше ніж 9444 гривні

громадянам з інвалідністю 1 або 2 групи

дітям з інвалідністю, дітям-сиротам і дітям, які залишилися без батьківського піклування

батькам, які виховують дітей до 14 років, які навчаються дистанційно і тому їхні батьки не можуть працювати

Деякі українці можуть подовжити виплати тільки після подання заяви. Це:

малолітня дитина, яка прибула до нової громади без супроводу законного представника

вагітна жінка після 30-го тижня вагітності (27-го тижня вагітності — для жінок, віднесених до I-IV категорій осіб, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС)

особа, яка втратила працездатність, але не має права на пенсійну виплату та/або отримує державну соціальну допомогу (за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім'ї не перевищує 9 444 грн)

особа, яка втратила працездатність, але не має права на пенсію та/або отримує державну соціальну допомогу

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