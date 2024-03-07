Боррель відреагував на ракетний удар РФ по Одесі

З його слів, РФ не бажає миру.

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив ракетний удар по Одесі 6 березня, коли у місті перебували президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Про це дипломат написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Зокрема, Боррель наголошує, що такі дії Кремля свідчать не про бажання до миру, а навпаки - про готовність до ескалації.

"Безрозсудна повітряна атака на Одесу, коли президент Зеленський і прем'єр-міністр Міцотакіс перебували у місті, щоб вшанувати пам'ять жертв удару безпілотника по житловому будинку 2 березня, вкотре доводить нехтування Путіним будь-якими нормами та його готовність до ескалації", - написав очільник європейської дипломатії.

The reckless air attack on Odesa when President @ZelenskyyUa and PM @kmitsotakis were visiting, to pay tribute to the victims of the March 2 drone strike on a residential building, proves again Putin's disregard for any norms and his willingness to escalate. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 6, 2024

Ракетний удар по Одесі

Вдень 6 березня під час тривоги в Одесі пролунали вибухи. Згодом грецькі ЗМІ повідомили, що РФ завдала ракетного удару по Одесі біля маршруту кортежу президента Володимира Зеленського - під час візиту прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

Зеленський після замаху РФ з'явився на публіці та прокоментував цей ракетний удар. З його слів, він та грецький прем'єр бачили на власні очі ракетну атаку окупантів по місту. В момент вибуху вони перебували у порту Одеси.