Прем'єр Греції прокоментував обстріл, під який він потрапив разом з Зеленським в Одесі

Ракетний удар застав Зеленського та прем'єра Греції у порту Одеси під час офіційного візиту.

Президент України Володимир Зеленський та глава уряду Греції Кіріакос Міцотакіс потрапили під ворожий обстріл під час зустрічі в одному з портів країни. Очільник грецького уряду прокоментував небезпечну ситуацію, що склалася.

Про це розповідає "Суспільне".

Так, Кіріакос Міцотакіс розповів, що вони з президентом Зеленським не встигли перейти до укриття, тому атака росіян застала їх просто в одному з портів.

"Президент Зеленський і його штаб нам показував і пояснював значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити шлях морський український і яку шкоду зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід", — сказав Кіріакос Міцотакіс.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Одесі 6 березня під час візиту прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Ціллю атаки був кортеж президента України Володимира Зеленського. Вибух стався незадовго до зустрічі Міцотакіса та Зеленського, за 150 м від місця розташування місії Греції, до складу якої входять ввосьмеро осіб.

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