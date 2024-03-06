Премьер Греции прокомментировал обстрел, под который он попал вместе с Зеленским в Одессе

Ракетный удар застав Зеленского и премьера Греции в порту Одессы во время официального визита.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава правительства Греции Кириакос Мицотакис попали под вражеские обстрелы во время встречи в одном из портов страны. Глава греческого правительства прокомментировал сложившуюся опасную ситуацию.

Об этом рассказывает "Суспильне".

Так, Кириакос Мицотакис рассказал, что они с президентом Зеленским не успели перейти к укрытию, поэтому атака россиян застала их прямо в одном из портов.

"Президент Зеленский и его штаб нам показывал и объяснял значение порта и то, что делается, чтобы восстановить и усилить путь морской украинский и какой вред понес во время атак. Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близки от нас. Мы не успели пойти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт", — сказал Кириакос Мицотакис.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе 6 марта во время визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Целью атаки был кортеж президента Украины Владимира Зеленского. Взрыв произошел незадолго до встречи Мицотакиса и Зеленского, в 150 м от места расположения миссии Греции, в состав которой входят восемь человек.

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