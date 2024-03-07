"Атеш" здійснив диверсію біля Москви: перші подробиці

Партизани руху "Атеш" знищили релейну шафу біля залізничної станції "Головково" Солнечногорського району Московської області.

Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Агент нашого руху успішно здійснив диверсію, знищивши релейну шафу, біля залізничної станції "Головково", Солнечногорського району, Московської області", — йдеться у повідомленні.

Партизани зауважили, що цим самим вони ускладнили використання залізничної гілки навколо Москви, яка використовувалася у військових цілях. Натомість метою українського підпілля є зупинка військових поставок путінського режиму на лінію фронту.

Нагадаємо, партизани руху "Атеш" виявили у Новоросійську судноремонтний верф, де проводиться ремонт суден та виготовлення деталей для Чорноморського флоту РФ.

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