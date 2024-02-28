В "Атеш" спростували заяву про прибуття до Білорусі військової техніки з РФ

Партизани спочатку повідомили про прибуття великої колони техніки з РФ до Мінська.
Партизанський рух "Атеш" спростував інформацію про прибуття до Білорусі великої колони військової техніки з Росії, яку він опублікували вранці 28 лютого.
Оновлена інформація з'явилася у їхньому Telegram-каналі о 12:53.
Там зазначили, що для безпеки агентів вони викладають інформацію не одразу після отримання. А фотографії з нібито російською технікою були зроблені кілька днів тому.
"Визнаємо, помилились. На фото військова техніка Збройних сил Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Росія та Білорусь планують масштабні військові навчання – коли і де вони проходитимуть.
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