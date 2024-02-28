Багатодітних чоловіків можуть мобілізувати: адвокатка назвала умову

На думку адвокатки, правку, яка дозволить мобілізувати багатодітних чоловіків, найімовірніше, у Раді ухвалять.
Законопроєкт про мобілізацію, за який проголосували у першому читанні, передбачає призов чоловіків, які невчасно оплачували аліменти.
Про це повідомила юристка фахівець адвокатського бюро "Пані в законі" Христина Очкур на YouTube-каналі.
"Чоловіки, які не платять аліменти, при цьому мають троє або більше дітей, можуть потрапити під мобілізацію, незважаючи на те, що багатодітні", - розповіла вона.
Очкур пояснила, що у новій версії законопроєкту №10449 прописаний такий пункт, який внесе правки до статті 23 щодо пункту про відтермінування мобілізації для багатодітних чоловікію.
"Якщо за законопроект проголосують у такому вигляді, то багатодітні чоловіки, які не платять аліменти, не зможуть скористатися правом на відстрочку", - зауважила юристка.
За її припущенням, цю правку депутати, найімовірніше, ухвалять.
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