Багатодітних чоловіків можуть мобілізувати: адвокатка назвала умову

На думку адвокатки, правку, яка дозволить мобілізувати багатодітних чоловіків, найімовірніше, у Раді ухвалять.

Законопроєкт про мобілізацію, за який проголосували у першому читанні, передбачає призов чоловіків, які невчасно оплачували аліменти.

Про це повідомила юристка фахівець адвокатського бюро "Пані в законі" Христина Очкур на YouTube-каналі.

"Чоловіки, які не платять аліменти, при цьому мають троє або більше дітей, можуть потрапити під мобілізацію, незважаючи на те, що багатодітні", - розповіла вона.

Очкур пояснила, що у новій версії законопроєкту №10449 прописаний такий пункт, який внесе правки до статті 23 щодо пункту про відтермінування мобілізації для багатодітних чоловікію.

"Якщо за законопроект проголосують у такому вигляді, то багатодітні чоловіки, які не платять аліменти, не зможуть скористатися правом на відстрочку", - зауважила юристка.

За її припущенням, цю правку депутати, найімовірніше, ухвалять.

Нагадаємо, у ТЦК пояснили, яке покарання загрожує за ігнорування повістки та неявка до військкомату.

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