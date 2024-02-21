Синоптикиня розповіла, коли до України прийде весна

Найближчими днями в регіонах потепліє, але будуть опади.

Наразі в Україні синоптики поки що не фіксують настання метеорологічної весни. Це станеться тоді, коли середньодобова температура долатиме позначку в 0° впродовж кількох діб поспіль на конкретній метеостанції.

Про це NV розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

"Але, як кажуть наші агрометеорологи, вже розпочався період передвесіння - так вони його описують", - наголосила Птуха.

За її словами, вночі 22 лютого температура повітря підніметься до +3°, але окремих регіонах ще буде до -4°. Вдень стовпчики термометрів покажуть +2°-8°. В четвер, 22 лютого, у західних та частково південних областях вдень навіть до +11° може прогрітися повітря.

Щодо опадів, то 21−22 лютого по всій території України, крім півдня, буде мокрий сніг та дощ. Але в п’ятницю, 23 лютого, опади припиняються. Втім, посилиться вітер.

23−24 лютого у більшості областей буде без опадів. Нічна температура - близько 0°-6° по всій території України. Вдень у ці дні +6°-12°, на сході і північному сході 2°-8° тепла, а на півдні Одещини - до +15°.

За словами Птухи, на вихідних можлива зміна синоптичних процесів і чергове надходження атмосферних фронтів з північного заходу, а тому може спричинити опади - особливо на заході та півночі.

"Стрімкого коливання температур не прогнозуємо, але трохи знизиться температура на початок наступного тижня. Вже +10°-15°не буде", - попередила синоптикиня.

За даними представниці Укргідрометцентру, у Києві та в області 22 очікується невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом, температура - від +0° до +6°. Вже 23-24 лютого - без опадів, вночі очікується навіть до +6°, а вдень - до 11° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха повідомляла, що до України йде потепління. Територію країни накриють повітряні потоки з півдня, які принесуть тепло навіть до північних областей.

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