Синоптик рассказала, когда в Украину придет весна

В ближайшие дни в регионах потеплеет, но будут осадки.

Пока в Украине синоптики пока не фиксируют наступление метеорологической весны. Это произойдет тогда, когда среднесуточная температура будет преодолевать отметку в 0° в течение нескольких суток на конкретной метеостанции.

Об этом NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"Но, как говорят наши агрометеорологи, уже начался период предвесения – так они его описывают", — подчеркнула Птуха.

По ее словам, ночью 22 февраля температура воздуха поднимется до +3°, но в отдельных регионах еще будет до -4°. Днем столбики термометров покажут +2°-8°. В четверг, 22 февраля, в западных и частично южных областях днем даже до +11° может прогреться воздух.

Что касается осадков, то 21-22 февраля по всей территории Украины кроме юга будет мокрый снег и дождь. Но в пятницу, 23 февраля, осадки прекращаются. Впрочем, усилится ветер.

23-24 февраля в большинстве областей будет без осадков. Ночная температура – около 0°-6° по всей территории Украины. Днем в эти дни +6°-12°, на востоке и северо-востоке 2°-8° тепла, а на юге Одесщины — до +15°.

По словам Птухи, на выходных возможно изменение синоптических процессов и очередное поступление атмосферных фронтов с северо-запада, а потому может повлечь за собой осадки — особенно на западе и севере.

"Стремительного колебания температур не прогнозируем, но немного снизится температура к началу следующей недели. Уже +10°-15° не будет", — предупредила синоптик.

По данным представителя Укргидрометцентра, в Киеве и области 22 ожидается небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, температура — от +0° до +6°. Уже 23-24 февраля без осадков, ночью ожидается даже до +6°, а днем — до 11° тепла.

Напомним, синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха сообщала, что в Украину идет потепление. Территорию страны накроют воздушные потоки с юга, которые принесут тепло даже в северные области.

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