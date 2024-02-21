Буданов оценил, захватит ли враг после Авдеевки весь Донбасс

Начальник ГУР – о захвате Авдеевки после двух лет тяжелых атак: "Это успех великой, могущественной российской армии?"

Захват врагом Авдеевки – самый заметный признак изменения динамики полномасштабной войны. Однако у российских войск "нет сил", чтобы достичь цели по захвату Донецкой и Луганской областей в этом году.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью The Wall Street Journal.

Буданов признал, что украинские войска находятся в тяжелом положении, в то же время отметив: "Но у России тоже есть проблемы".

Начальник ГУР объяснил, что профессиональная российская армия была в значительной степени уничтожена в первый год полномасштабного вторжения в Украину, поэтому сейчас РФ бросает в атаки необученных мобилизованных.

Буданов также указал, что Россия использует больше артиллерийских снарядов, чем способна изготовить. И хотя в прошлом году на вооружение врага поступили сотни танков, большинство из них были старыми моделями, снятыми с хранения и отремонтированными. Новых танков было всего 178.

В результате, по оценкам начальника ГУР, России будет трудно добиться своей главной стратегической цели – захватить все районы Донецкой и Луганской областей в этом году.

"У них нет сил", – сказал Буданов.

Читайте главные новости дня:

Он также прокомментировал захват врагом Авдеевки, на что у оккупантов ушло два года тяжелых атак: "Это успех великой, могущественной российской армии?".

В публикации отмечено, что западные чиновники и аналитики рассматривают мнение Буданова как оптимальный сценарий для Украины в 2024 году. Если государство сможет вести грамотную оборону, ослабляя силы противника, одновременно восстанавливая собственные силы, то в 2025 году сможет начать новое контрнаступление на ослабленного врага.

Напомним, еще перед оккупацией Авдеевки полковник запаса ВСУ Петр Чернык заявил, что россияне стремятся любой ценой захватить город и выйти на границы Донецкой и Луганской областей к моменту переизбрания Владимира Путина на пост президента РФ.

По оценкам майора ВСУ, заместителя командира 3-й штурмовой бригады Максима Жорина, после захвата Авдеевки у оккупантов на этом направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше.

Читайте также: