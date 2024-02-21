Россияне убили жителя Донетчины: сколько гражданских ранено

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения РФ в области погибли 1868 гражданских, без учета Мариуполя и Волновахи.
Российские войска 20 февраля убили одного жителя Донетчины и еще восьмерых ранили.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
"Россия убивает гражданских! За 20 февраля россияне убили 1 жителя Донетчины– в селе Константиновка", – говорится в заявлении.
Филашкин добавил, что еще восемь человек в области за сутки получили ранения: шестеро в Краматорске и двое в Доброполье.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 1868 человек, а ранения получили – 4589. Это количество без учета жертв и раненых в Мариуполе и Волновахе.
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Напомним, вечером 20 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области. Сообщалось о трех раненых и про много поврежденных многоэтажек.
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