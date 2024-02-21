Росіяни вбили жителя Донеччини: скільки цивільних поранено

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в області загинули 1868 цивільних, без урахування Маріуполя та Волновахи.

Російські війська 20 лютого вбили одного жителя Донеччини і ще вісьмох поранили.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росія вбиває цивільних! За 20 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у селі Костянтинівка", – йдеться в заяві.

Також читайте Росія вдарила вночі ракетами і дронами: скільки повітряних цілей вдалося знищити

Філашкін додав, що ще восьмеро людей в області за добу отримали поранення: шестеро у Краматорську і двоє у Добропіллі.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинули 1868 людей, а поранень зазнали – 4589. Це кількість без урахування жертв і поранених у Маріуполі та Волновасі.

Читайте провідні новини дня:

Кількість цивільних, яких вбили і поранили окупанти на Донеччині / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Нагадаємо, ввечері 20 лютого російські війська завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині. Повідомлялося про трьох поранених та багато пошкоджених багатоповерхівок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Під завалами всю ніч шукали людей! Окупанти вдарили ракетам по Краматорську

Читайте також: