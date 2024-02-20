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Росіяни вдарили дроном по автівці на Харківщині: є загиблі

Росіяни вдарили дроном по автівці на Харківщині: є загиблі

Армія РФ обстріляла автівку на Харківщині

Жертвами ворожої агресії залишаються мирні українці.

На Харківщині росіяни дроном обстріляли цивільну автівку. На жаль, загинуло двоє людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 16:50 в селі Петропавлівка Куп‘янського району в цивільну автівку влучив ворожий дрон-камікадзе", – зазначив він.

В автівці було троє пасажирів

За даними ОВА:

  • 38-річний цивільний водій та 50-річний цивільний чоловік загинули на місці
  • 48-річна дружина останнього з пораненнями доставлена в медичний заклад. 

"Усі троє – робітники місцевої ферми. Поверталися по домівках після роботи", – констатував Синєгубов.

Раніше українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації на сході.

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