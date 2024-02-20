Росіяни вдарили дроном по автівці на Харківщині: є загиблі

На Харківщині росіяни дроном обстріляли цивільну автівку. На жаль, загинуло двоє людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 16:50 в селі Петропавлівка Куп‘янського району в цивільну автівку влучив ворожий дрон-камікадзе", – зазначив він.

В автівці було троє пасажирів

За даними ОВА:

38-річний цивільний водій та 50-річний цивільний чоловік загинули на місці

48-річна дружина останнього з пораненнями доставлена в медичний заклад.

"Усі троє – робітники місцевої ферми. Поверталися по домівках після роботи", – констатував Синєгубов.

Раніше українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації на сході.

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