Окупанти обстріляли Харківщину: є жертви

Протягом минулої доби, 16 лютого, російська армія обстріляла з артилерії та мінометів 13 населених пунктів Харківської області. Є загиблі та поранені місцеві мешканці.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Куп'янську окупанти влучили в приватне домоволодіння. У сусідніх будинках повибивало вікна. Внаслідок "прильоту" поранення дістали 75-річний чоловік і 71-річна жінка. У селі Черкаські Тишки загорівся житловий будинок.

Окупанти завдали ударів по селу Вовчанські Хутори, що в Чугуївському районі. Пошкоджено житловий будинок. Під час обстрілу загинув 52-річний чоловік, а одну людину травмовано. У селі Борівське Ізюмського району було пошкоджено навчальний заклад.

Крім того, очільник ОВА повідомив, що в селі Довгеньке Ізюмського району на міні в полі підірвалися троє людей. Двоє чоловіків 25 та 50 років загинули. Ще один 30-річний чоловік дістав уламкове поранення.

Як повідомлялося, на Чернігівщині росіяни скинули з дрона невідомі вибухові пристрої. Зазначається, що протягом 16 лютого російська окупаційна армія обстріляли дві прикордонні громади у Чернігівській області - Семенівську та Сновську.

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