Україна зруйнувала багато міфів щодо Росії – Зеленський

Після початку повномасштабного вторгнення Україна зруйнувала міфи, які були у світу щодо Росії.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії – Україна зруйнувала міфи, які були у світу – про "силу" Росії та "слабкості" України і Заходу.

Про це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки 17 лютого..

Як зазначив Зеленський, одним із таких міфів було те, що Росія нібито може захопити іншу країну за кілька днів або тижнів.

"Українці тримаються вже 724 день. Раніше ви б повірили у те, що це було можливим?", - сказав Зеленський.

Також зруйновано російський міф про Україну – як про "нереальну державу".

Президент також підкреслив, що вдалося зруйнувати міф, що російське озброєння, як припускали, має перевагу над західним.

"Ось чого вперше в російській історії Путін поклонився Ірану і Північній Кореї", – наголосив глава держави.

Володимир Зеленський також додав, що Європа зараз демонструє, що наша спільнота заслуговує, щоб її називали євроатлантичною – вона стала глобальною силою, долаючи залежності від Росії.

Нагадаємо, Зеленський зробив нову заяву про мобілізацію в Україні.

Читайте також: