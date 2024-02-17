Україною шириться повітряна тривога: яка загроза

Сьогодні, 17 лютого, у низці областей України лунає повітряна тривога.

Повітряні сили повідомляють про загрозу балістики. Там закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, в ніч проти 1 січня російські окупанти запустили по Україні рекордних 90 безпілотників Shahed-136/131. Майже всі були збиті силами ППО, однак є і влучання.