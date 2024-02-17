В ISW оцінили загрозу нападу РФ на НАТО

Представники НАТО все частіше попереджають, що Росія становить серйозну загрозу безпеці альянсу.

Про це йдеться у звіті ISW.

Видання Financial Times 16 лютого повідомило, що нещодавні нові оцінки російського військового потенціалу та потенційних загроз державам НАТО змусили західних лідерів визнати постійний військовий потенціал Росії та збільшити інвестиції в оборону

FT процитував неназваних чиновників британської військової розвідки, які попередили, що агресивні наміри Росії зберігаються і що російські військово-повітряні та військово-морські засоби все ще "в основному недоторкані", тоді як російські сухопутні сили в Україні "деградували".

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"Російський Чорноморський флот сильно постраждав від українських ударів, але більша частина російського флоту дислокується за межами Чорного моря. FT зазначає, що більшість західних офіційних осіб очікують, що Росія зможе відновити свої сили "протягом п’яти-шести років" Незважаючи на великі втрати в Україні", - йдеться у повідомленні.

Це спостереження узгоджується з попередньою оцінкою ISW про те, що припинення війни на умовах Росії дозволить російським силам швидко відновити та відновити можливості, які Росія могла б використати для нападу на країни НАТО. Декілька європейських чиновників з питань оборони, яких цитує FT, підкреслили, що існує "реальна загроза" того, що Росія може напасти на країну НАТО вже через три-п’ять років.

Посилені застереження офіційних осіб НАТО щодо поточного стану російської загрози узгоджуються з оцінкою ISW про те, що Росія, яка вийде переможцем в Україні, становить значну загрозу для НАТО та європейської безпеки, і тому подальша підтримка Заходом України для запобігання перемоги Росії є необхідною для безпеки НАТО та Америки.

Додамо, нові дані розвідки про зростальну військову потужність Росії та її загрозу безпеці НАТО викликали хвилю попереджень від західних урядів про ймовірність масштабного конфлікту з агресивною РФ.

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