Представители НАТО все чаще предупреждают, что Россия представляет серьезную угрозу безопасности альянса.

Об этом говорится в отчете ISW.

Издание Financial Times 16 февраля сообщило, что недавние новые оценки российского военного потенциала и потенциальных угроз государствам НАТО вынудили западных лидеров признать постоянный военный потенциал России и увеличить инвестиции в оборону.

FT процитировал неназванных чиновников британской военной разведки, предупредивших, что агрессивные намерения России сохраняются и что российские военно-воздушные и военно-морские средства все еще "в основном нетронуты", в то время как российские сухопутные силы в Украине "деградировали".

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"Российский Черноморский флот сильно пострадал от украинских ударов, но большая часть российского флота дислоцируется за пределами Черного моря. FT отмечает, что большинство западных официальных лиц ожидают, что Россия сможет восстановить свои силы "в течение пяти-шести лет" Несмотря на большие потери в Украине", — говорится в сообщении.

Это наблюдение согласуется с предварительной оценкой ISW о том, что прекращение войны на условиях России позволит российским силам быстро восстановить и восстановить возможности, которые Россия могла бы использовать для нападения на страны НАТО. Несколько европейских чиновников по обороне, которых цитирует FT, подчеркнули, что существует "реальная угроза" того, что Россия может напасть на страну НАТО уже через три-пять лет.

Усиленные оговорки официальных лиц НАТО относительно текущего состояния российской угрозы согласуются с оценкой ISW о том, что Россия, которая выйдет победителем в Украине, представляет значительную угрозу для НАТО и европейской безопасности, и поэтому дальнейшая поддержка Западом Украины для предотвращения победы России необходима для безопасности НАТО. и Америки.

Добавим, что новые данные разведки о возрастающей военной мощи России и ее угрозе безопасности НАТО вызвали волну предупреждений от западных правительств о вероятности масштабного конфликта с агрессивной РФ.

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