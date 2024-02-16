Сколько Россия потратила денег на войну: цифра впечатляет — Reuters

Из-за войны в Украине Кремль отменил запланированные ранее расходы в размере 1,3 триллиона долларов на экономический рост к 2026 году.

На развертывание и содержание своих войск для полномасштабной войны против Украины государство-агрессор потратило уже более 200 млрд долларов.

Об этом сообщил журналист Reuters Идрис Али на платформе Х (бывший Twitter) со ссылкой на неназванного чиновника США.

"Россия, вероятно, потратила до 211 миллиардов долларов на оснастку, развертывание и содержание войск в Украине", — говорится в сообщении.

Журналист уточнил, что эта сумма включает 10 млрд долларов, которые Российская Федерация потеряла из-за отмены продажи своего оружия.

Кроме того, из-за войны войны в Украине Кремль отменил запланированные ранее расходы в размере 1,3 триллиона долларов на экономический рост до 2026 года.

Американский чиновник, цитируемый журналистом Reuters, озвучил также вероятные потери российской армии с начала полномасштабного вторжения — 315 тысяч ранеными или убитыми.

Также он добавил, что с февраля 2022 года украинские войска уничтожили или повредили в Черном море, по меньшей мере, 20 средних и крупных кораблей ВМФ России и один танкер под российским флагом.

Напомним, 14 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что "специальная военная операция" в Украине может продолжаться дольше, чем планировалось. По его словам, боевые действия не закончатся в этом году.

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