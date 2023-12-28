Путин предупредил Китай, что РФ будет воевать с Украиной 5 лет – Nikkei

Путин говорил Си Цзиньпину, что намерен воевать с Украиной еще не менее пяти лет и заверил, что победит.
Российский диктатор Владимир Путин предупреждал лидера Китая Си Цзиньпина о том, что война России против Украины может длиться не менее пяти лет.
Об этом сообщает Nikkei Asia.
По информации издания, такое предупреждение Путин озвучил во время визита Си Цзиньпина в Москву в марте этого года. Тогда российский диктатор сказал, что будет воевать с Украиной не менее пяти лет, но заверил, что в конечном счете победит.
"Очевидно, это был способ Путина обобщить ситуацию, которая в то время была не благоприятной для России, и заверить Си, что Россия в конечном итоге выйдет победителем", – предполагают в издании.
С другой стороны, это замечание также было поощрением Си не менять свою пророссийскую позицию.
На прошлой неделе издание The New York Times сообщило, что, по крайней мере, с сентября Путин использует посредников, чтобы "сигнализировать" о якобы готовности к прекращению огня при условии, что Россия сможет сохранить оккупированные ею территории.
Автор публикации предупреждает, что учитывая слова Путина Си Цзиньпина в марте, его "сигналы" о прекращении огня не следует воспринимать за чистую монету.
"Возможно, Путин хочет просто создать иллюзию, что он движется к прекращению огня или даже мира в преддверии президентских выборов в России в марте, считая, что такая атмосфера будет способствовать ему на выборах", – размышляют в статье.
По информации издания, Китай пересмотрел свою стратегию, частично основываясь на замечании Путина о "пятилетке войны".
Если война между Россией и Украиной затянется, это повлияет на планы и амбиции Си во время его третьего срока в должности главы Китая и генерального секретаря Коммунистической партии Китая. Это также может повлиять на великую цель Си – присоединение Тайваня к материковому Китаю.
Си обижен на Путина
По информации издания, Си Цзиньпина держит обиду на Путина еще с состоявшегося 4 февраля 2022 года китайско-российского саммита в день открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине.
Тогда Путин якобы и словом не оговорился, что собирается начать полномасштабное вторжение в Украину.
В Пекине считали, что российские войска вторгнутся только в восточную часть Украины, но не ожидали полномасштабного нападения, особенно через четыре дня после закрытия зимних Олимпийских игр.
Как отмечает Nikkei, теперь Китай подверг сомнению слова Путина о "войне на пять лет" и начал думать о защите собственных интересов, независимо от того, чем для России могут закончиться события в Украине.
Ранее легендарный командир полка "Азов" Денис Прокопенко "Редис" рассказал, сколько будет длиться война и на что, прежде всего, должны рассчитывать украинцы.
Напомним, российский доброволец, воюющий за ВСУ, предупредил, что в случае проигрыша война для украинцев не прекратится. Просто тогда Кремль будет использовать нас как "пушечное мясо" вместо зэков для своих новых целей.
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