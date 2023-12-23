Путин намекает на готовность к перемирию — The New York Times

Собеседники NYT говорят, что Путин считает настоящее время наиболее удобным для соглашения о прекращении боевых действий.

Несмотря на заявления о намерениях продолжать войну в Украине, российский президент Владимир Путин по дипломатическим каналам выражает готовность к прекращению огня и переговорам.

Об этом сообщила в субботу, 23 декабря, газета The New York Times со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, а также американских чиновников, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников издания, Путин еще с сентября намекает на готовность к перемирию, которое бы остановило боевые действия на текущих позициях. Еще год назад, осенью 2022, добавляют американские чиновники, Путин интересовался соглашением о прекращении огня после того, как Украина разгромила российскую армию на северо-востоке страны.

Путин дал понять, что он доволен захваченной территорией Украины и готов к перемирию.

Сигналы о перемирии

Источники газеты отмечают, что российский президент маневрирует, чтобы уменьшить риски и оставить открытыми опции в войне, которая длится дольше, чем он ожидал. Сигналы поступают через разные каналы, в частности правительства третьих стран, связанных с США и Россией.

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По словам высокопоставленного чиновника, который встречался с представителями Москвы этой осенью, в Кремле готовы к переговорам по прекращению огня. "Они хотят остаться там, где они сейчас находятся на поле боя", — сообщил он.

"Он действительно готов остановиться на текущих позициях", – подтвердил один из бывших высокопоставленных российских чиновников. При этом Путин "не готов отступить ни на метр" от захваченых позиций.

Почему именно сейчас

Собеседники NYT говорят, что Путин считает настоящее наиболее удобным для такого соглашения, поскольку боевые действия на фронте зашли в тупик, контрнаступление Украины не повлекло за собой перелома, поддержка Запада распылилась из-за войны в Секторе Газа.

Некоторые аналитики утверждают, что Путин хочет отложить любые переговоры до возможного возвращения Дональда Трампа к власти в США. Однако бывшие российские чиновники говорят, что Путин хотел бы заключить соглашение раньше: идеальное время, по словам одного из источников, было бы до президентских выборов в России в марте 2024 года.

Чего хочет Путин

Американские чиновники отмечают, что Путин больше не требует отстранить от власти в Украине правительство Зеленского.

Они говорят, что перемирие, которое предлагает Москва, имело бы в виду сохранение суверенной Украины с Киевом как столицей, но оставило под контролем России почти 20% украинской территории.

Они добавляют, что, хотя Путин подает сигналы о готовности к соглашению, он ждет более конкретного предложения.

Некоторые американские чиновники считают, что сигналы о готовности к перемирию могут являться попыткой Кремля отвлечь внимание и не демонстрируют подлинной готовности Путина к компромиссу. Бывшие российские члены правительства добавляют, что Путин может изменить свое решение, если российские силы перехватят инициативу на поле боя.

Напомним, в последнем отчете аналитиков Института изучения войны говорилось, что президент России Владимир Путин стремится не просто удержать уже оккупированные территории Украины, но и расширить зону оккупации.

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