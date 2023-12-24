Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 24 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
56
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 24 декабря

Сердце - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день как будто бы предназначен для добрых дел – будучи осуществленными сегодня, они вернутся сторицей, к тому же, в большем объеме, ем были совершены.

Символ дня: Сердце. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, бирюзовый. 

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр. 

За какую часть тела отвечает: сердце. 

Болезни дня: необходимо избегать эмоциональных и психологических нагрузок – они могут стать причиной серьезных заболеваний. 

Питание дня: пища в этот день должна быть постной: овощи, фрукты, соки и травяные чаи. 

Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические действия и обряды, использующие магическую и целительную силу воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются через неделю. 

Табу дня: пролитая вода может стать плохой приметой и обещать не самые приятные события.

Цитата дня: «Мир становится чуточку светлее, когда мы делаем что-нибудь для других, а не для себя» (Чарльз Де Линт). 

Читайте также: 

Когда дефис лишний – Учим украинский

Когда дефис лишний – Учим украинский

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
56
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация