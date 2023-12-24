Астрологический прогноз на 24 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день как будто бы предназначен для добрых дел – будучи осуществленными сегодня, они вернутся сторицей, к тому же, в большем объеме, ем были совершены.
Символ дня: Сердце.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны, бирюзовый.
Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: необходимо избегать эмоциональных и психологических нагрузок – они могут стать причиной серьезных заболеваний.
Питание дня: пища в этот день должна быть постной: овощи, фрукты, соки и травяные чаи.
Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно.
Магия и мистика дня: можно проводить магические действия и обряды, использующие магическую и целительную силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются через неделю.
Табу дня: пролитая вода может стать плохой приметой и обещать не самые приятные события.
Цитата дня: «Мир становится чуточку светлее, когда мы делаем что-нибудь для других, а не для себя» (Чарльз Де Линт).
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