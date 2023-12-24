Астрологічний прогноз на 24 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день неначе призначений для добрих справ – якщо зробити їх сьогодні, вони повернуться сторицею, до того ж у набагато більшому обсязі.

Символ дня: серце.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: колір морської хвилі, бірюзовий.

Щасливе каміння дня: лазурит, перламутр.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: необхідно уникати емоційних і психологічних навантажень – вони можуть стати причиною серйозних захворювань.

Харчування дня: їжа цього дня має бути пісною: овочі, фрукти, соки та трав'яні чаї.

Стрижка дня: стригтися цього дня небажано.

Магія і містика дня: можна проводити магічні дії та обряди, що використовують магічну й цілющу силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими і збуваються за тиждень.

Табу дня: розлита вода може стати поганою прикметою і обіцяти не найприємніші події.

Цитата дня: "Світ стає трохи світлішим, коли ми робимо щось для інших, а не для себе" (Чарльз Де Лінт).

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