В результате вражеских обстрелов Херсона пострадали семь человек, из них один ребенок

В результате вечерних обстрелов Херсона со стороны российских оккупационных войск пострадали семь человек, из них один ребенок.

Об этом сообщает начальник Херсонской военной администрации Роман Мрочко.

Троих раненых госпитализировали. Трудных среди них нет.

Четырем травмированным была оказана медицинская помощь на месте. От госпитализации они отказались.

Вечером армия РФ атаковала жилые кварталы г.Херсон. Из-за обстрелов произошла разгерметизация газовой трубы с последующим горением, также загорелся балкон в многоэтажке и частный жилой дом.

Спасатели прибыли на место происшествия и враг постоянно препятствовал работе пожарных повторными обстрелами. Не смотря на все угрозы, последствия вражеских обстрелов удалось ликвидировать.

По предварительным данным, во время обстрелов пострадали 7 гражданских из них один ребенок", — сообщили в ГСЧС Украины.

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Напомним, ранее глава МВА Роман Мрочко сообщал, чтокафиры обстреливали Херсон с самого утра. Удары наносили с временно оккупированного левого берега.

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