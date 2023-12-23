ВСУ отменяют наступательные операции из-за нехватки снарядов — WP

Украинские войска уже испытывают нехватку боеприпасов на фронте из-за сокращения военной помощи от Соединенных Штатов, поэтому вынуждены отменять наступательные операции.

Об этом сообщает издание The Washington Post в своем репортаже с фронта.

Боец 128-й горно-штурмовой бригады, воюющей в Запорожской области, заявил, что украинским артиллеристам дается лимит снарядов по каждой цели.

"Ребята устали — очень устали. Они все еще мотивированы — многие понимают, что у них нет другого выбора. Но вы не можете выиграть войну только на мотивации. У вас должно быть какое-то численное преимущество, но с оружием и системами вооружения становится только хуже и хуже. Как долго мы сможем продержаться? Трудно сказать, но это не может быть долго. Это все понимают", — заявил военный.

Украинский артиллерист по имени Артем заявил, что теперь его пушка выпускает по позициям врага 10-20 снарядов в день, тогда как раньше использовали до 90 снарядов за аналогичный период.

"Что можно сделать с 10 снарядами в день? Этого едва хватает, чтобы реагировать на их наступления — речь даже не идет о наступлении на их позиции", — объясняет боец.

Кроме того, украинские военные заявили, что у противника нет проблемы с артиллерийскими боеприпасами.

Напомним, ранее сообщалось, что Дикий рассказал, сколько миллионов снарядов у РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские войска сворачивают некоторые операции из-за нехватки западной помощи.

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