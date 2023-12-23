Место разгрома россиян: чем для Украины может обернуться потеря Авдеевки

Распоряжением командующего сухопутными войсками Александра Сырского 23 декабря в состав войск в Авдеевке засчитано пополнение. Это произошло впервые за два месяца. Однако это количество людей до сих пор недостаточно для того, чтобы закрыть количество потерь по разным причинам.

Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов.

"Авдеевка — это единственный украинский город, который сейчас непосредственно атакует Россия. Авдеевка — важный узел донецкой агломерации, его содержание позволяет нам контролировать целый рубеж в десятки километров фронта, и потеря Авдеевки заставит наши войска откатиться на значительное расстояние и значительно улучшит оперативное положение оккупантов на Донбассе, превратит Покровск, Курахово и Мирноград во фронтовые города. Именно поэтому россияне бросают все резервы на захват Авдеевки", — сказал журналист.

В то же время Бутусов объяснил, что российская армия не может прекратить атаки, иначе "в том мешке, в который влезли атакующие российские подразделения, они будут быстро перебиты и откатятся назад, откуда начинали штурм в октябре".

"Для украинской армии Авдеевка — это лучшее место для того, чтобы при тактическом преимуществе перебить максимальное количество российских резервов. Здесь размен по потерям в нашу пользу в несколько раз, благодаря тому, что наша оборона опирается на городскую застройку и господствующие высоты", — заметил журналист.

По словам Бутусова, "лучше вовремя усилить оборону несколькими батальонами, чем потом затыкать дыры в полях несколькими бригадами".

"Оборона Авдеевки — это стратегический успех сил обороны Украины, и мы должны победить в этой битве", — подчеркнул он.

Напомним, накануне российские войска подтвердили наступление под Авдеевкой. Геолокационные кадры, опубликованные 19 декабря, показывают, что они продвинулись северо-западнее Красногоровки на северо-западном фланге Авдеевки. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) рассказали, что происходит во фронтовом городе.

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