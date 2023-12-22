Какая ситуация в районе Авдеевки: отчет ISW

Накануне русские войска подтвердили наступление под Авдеевкой. Геолокационные кадры, опубликованные 19 декабря, показывают, что они продвинулись северо-западнее Красногоровки на северо-западном фланге Авдеевки.

Об этом сообщает ISW.

Что известно

Как подчеркивают аналитики, один из российских военкоров заявил, что украинские войска отступили с позиций на Авдеевском коксохимическом заводе на северо-западе Авдеевки. Источники РФ также утверждали, что российские силы продвинулись в районе Степного и до 200 метров в направлении Новокалинового (к северо-западу от Авдеевки).

"Однако ISW не нашло визуального подтверждения этих российских заявлений. Украинские и российские источники утверждают, что российские войска атаковали к северо-западу, востоку, юго-востоку и юго-западу от Авдеевки вблизи Северного, Первомайского, Водяного и Невельского и вблизи Авдеевского коксохимического завода" отметили в институте.

На Авдеевском направлении, как сообщается, действуют подразделения 9-й отдельной мотострелковой бригады (1-й армейский корпус ДНР). По словам спикера украинской бригады, действующей там, заявил, что вблизи Авдеевки есть пространство для маневра, в отличие от Запорожского направления, где есть лишь узкие разминированные коридоры через минные поля, и что российские войска продолжают волны как пехотного, так и механизированного штурма.

Ранее стало известно, что армия РФ сменила тактику своих действий в Авдеевке Донецкой области.

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