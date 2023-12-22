21-летний известный украинский певец впервые станет отцом

Украинский певец Илья Парфенюк, известный под псевдонимом Parfeniuk, поделился радостным известием.

21-летний артист и его избранница, блогерша Симобчка впервые станут родителями. О грядущем пополнении в семье исполнитель хита "Провела екскурсію" рассказал на странице в Instagram.

Parfeniuk опубликовал романтическое фото, где появился с беременной возлюленной, которая держит в руках положительный тест на беременность:

"Нас теперь трое. Ждем тебя наше солнышко", — подписал фотографии будущий папа.

Parfeniuk и Симбочка / Фото: instagram.com/parfeniuk_13

Parfeniuk и Симбочка / Фото: instagram.com/parfeniuk_13

Parfeniuk и Симбочка / Фото: instagram.com/parfeniuk_13

Напомним, месяц назад Parfeniuk объявил, что сделал предложение своей возлюбленной Симбочке. Артист рассказал, как позвал избранницу замуж. Как признался певец, он сделал предложение еще в июле этого года, впрочем, изменениями в личной жизни поделился только сейчас. 21-летний Парфенюк в программе "Слава+" рассказал, что он решил жениться, потому что хочет семейного уюта, хочет, чтобы его дома с улыбкой встречала любимая жена. Также артист признался, что планирует организовать пышную свадьбу и, скорее всего, это будет в теплое время года. Также Парфенюк сообщил, что готов уже стать отцом.

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