Россияне обстреляли шахту на Донбассе: погибли горняки

Раненые работники оказались в больнице.
В результате российского обстрела угледобывающих предприятий "Торецкуголь" в Торецке Донецкой области погибли два работника шахты. Три человека получили травмы.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.
Отмечается, что погибшие – это 42-летний кочегар Сергей Гаджи и 41-летний слесарь Александр Захаров. В министерстве выражают соболезнования семьям погибших горняков.
"Горноспасательные подразделения ГВГРС и персонал шахты оказали помощь пострадавшим. Раненые были оперативно доставлены в больницу", — подчеркнули в ведомстве.
В настоящее время идет ликвидация последствий обстрелов.
Напомним, 21 декабря россияне ударили бомбами по донецким шахтам. На момент удара под землей находились 32 горняка. В результате ударов повреждены административные здания и оборудование.