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Россияне обстреляли шахту на Донбассе: погибли горняки

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Россияне обстреляли шахту на Донбассе: погибли горняки

Фото: pixabay.com

Раненые работники оказались в больнице.

В результате российского обстрела угледобывающих предприятий "Торецкуголь" в Торецке Донецкой области погибли два работника шахты. Три человека получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Отмечается, что погибшие – это 42-летний кочегар Сергей Гаджи и 41-летний слесарь Александр Захаров. В министерстве выражают соболезнования семьям погибших горняков.

"Горноспасательные подразделения ГВГРС и персонал шахты оказали помощь пострадавшим. Раненые были оперативно доставлены в больницу", — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время идет ликвидация последствий обстрелов.

Напомним, 21 декабря россияне ударили бомбами по донецким шахтам. На момент удара под землей находились 32 горняка. В результате ударов повреждены административные здания и оборудование.

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Дата публикации
Просмотры
339
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