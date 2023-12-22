Россияне даже за границей портят жизнь украинцам. В частности, они мешают нам в покупке необходимого вооружения.

Об этом рассказал директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас, передает "Европейская правда".

Так он приводит один из примеров.

"В одной стране, на другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов, Минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян", — рассказывает Бельбас.

Однако очень скоро представитель российского посольства начал ходить с этим письмом и угрожать местным чиновникам, что Россия прикроет для этой страны какие-либо проекты.

"В итоге соглашение сорвалось, потому что страна-поставщик передумала предлагать эти истребители", — добавил он.

Ранее после выступления постоянного представители Украины в ООН Кислице на испанском, представитель РФ в ООН заявила, что якобы "цель Киева" заключается в продолжении человеконенавистнической политики, направленной на уничтожение всего российского.

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