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Директор "Української бронетехніки" розповів, як РФ зірвала Україні закупівлю винищувачів

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Директор "Української бронетехніки" розповів, як РФ зірвала Україні закупівлю винищувачів

Китайський військовий винищувач J-11 / Фото: Associated Press

Росіяни зірвали Україні важливу угоду.

Росіяни навіть за кордоном псують життя українцям. Зокрема, вони перешкоджають нам у купівлі необхідного озброєння.

Про це розповів директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас, передає "Європейська правда".

Так він наводить один з прикладів.

"В одній країні, на іншому кінці планети, ми знайшли винищувачі і почали домовлятися про купівлю. Продавець був готовий, Міноборони підтвердило, що вони потрібні. Раптом один з листів про цю угоду потрапив до рук росіян", - розповідає Бельбас.

Проте, дуже скоро представник російського посольства почав ходити з цим листом і погрожувати місцевим чиновникам, що Росія прикриє для цієї країни якісь проєкти.

"У підсумку угода зірвалася, бо країна-постачальник передумала пропонувати ці винищувачі",- додав він.

Раніше після виступу постійного представники України в ООН Кислиці іспанською, представниця РФ в ООН заявила, що ніби-то "мета Києва" полягає в продовженні людиноненависницької політики, спрямованої на знищення всього російського.

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Дата публікації
Перегляди
907
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