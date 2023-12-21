Чи вплине мільйон дронів для ЗСУ на перебіг війни: що кажуть експерти

Є багато типів дронів – розвідники, наглядові, камікадзе, що діють на різну глибину, і ті, які можуть скидати гранати.

Мільйон дронів для українських військових без іншого озброєння не зможуть змінити хід війни. Але такі темпи виробництва є дуже важливими для нашої країни.

Про це розповіли військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі "РБК-Україна".

FPV-дрони

На думку Коваленка, FPV-дрони є серйозними засобами ураження ворога.

"Але одні лише FPV-дрони не зможуть вплинути на загальний перебіг бойових дій. Тільки комплексне застосування різних видів озброєнь. Самими дронами війну не виграти", - зазначив він.

Мільйон безпілотників для ЗСУ

У той же час Мусієнко наголосив, що наша країна зобов'язана виробляти мільйон дронів на рік.

"Потреба дуже велика. Їх багато типів - розвідники, наглядові, камікадзе, що діють на різну глибину, і ті, які можуть скидати гранати. А нам потрібні ще безпілотники на 1500 км, щоб бити по об'єктах на всій окупованій території та в Росії", - уточнив він.

Експерт додав, що FPV-дрони здатні допомогти українським захисникам. Вони забезпечать вогневу підтримку.

"Їх потрібно дуже багато, і навіть у такому разі повною мірою вони не змінять перебіг війни", - зазначив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що у 2024 році наші захисники отримають мільйон дронів. Для цього нашій країні потрібно збільшити виробництво на 60%.

Нагадаємо, українські військові на війні з російськими окупантами використовують унікальні ударні дрони вартістю 450-2000 доларів, в залежності від типу бойового чергування та інших тактико-технічних характеристик. Зокрема, такий дрон палить багатомільйонний танк.

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