Українські дрони “чистять” окопи окупантів: відео з поля бою

Бліндажі не рятують окупантів від влучних ударів за допомогою дронів.

У Мережі опубліковано відео із зачисткою окопів російської окупаційної армії за допомогою дронів, які скидають вибухівку на ворога.

Відповідні кадри поширили в середу, 20 грудня, у Telegram-каналі Сухопутних військ.

Як видно на відео, бліндажі не рятують окупантів від влучних ударів операторів дронів 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

Українські дрони “чистять” окопи окупантів

У підписі до відео не уточнили, на якій саме ділянці фронту відбулася "зачистка" ворожих позицій. Відомо, що 30-та ОМБр протистоїть ворогові на східних напрямках - в районі Бахмута та Куп'янська.

Раніше бійці 6-ї штурмової роти 2-го батальйону 5-ї окремої штурмової бригади показали кадри ліквідації солдатів окупаційної армії Росії з безпілотників на півдні від Бахмута. На кадрах видно, як військові ЗСУ з дронів скидають вибухівку на позиції окупантів.

Нагадаємо, українські військові на війні з російськими окупантами використовують унікальні ударні дрони вартістю 450-2000 доларів, в залежності від типу бойового чергування та інших тактико-технічних характеристик. Зокрема, такий дрон палить багатомільйонний танк.

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