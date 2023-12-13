ЗСУ показали точні удари по окупантах під Бахмутом з дронів – відео

Українські військові атакували російських загарбників під Бахмутом.
На півдні Бахмута бійці 6-ї штурмової роти 2-го батальйону 5-ї окремої штурмової бригади показали кадри ліквідації солдатів окупаційної армії Росії з безпілотників.
На кадрах видно, як військові ЗСУ з дронів скидають вибухівки на позиції окупантів.
Внаслідок атаки серед російських загарбників є загиблі та поранені.
Нагадаємо, за минулу добу українські війська ліквідували на фронті ще 850 російських окупантів.
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