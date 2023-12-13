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У "Київстарі" не виключають, що масштабна атака була зсередини мережі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У "Київстарі" не виключають, що масштабна атака була зсередини мережі

Кібератака. / Фото: Getty Images

Компанія розслідує інцидент.

У компанії "Kyivstar" не виключають, що масштабна кібератаки могла бути здійснена зсередини мережі. Атаку називають серйозною. Вона залишили 24 мільйони абонентів без мобільного зв'язку.

Про це розповів президента компанії Олександра Комарова в нещодавньому інтерв'ю "Forbes".

"Щоб так сильно пошкодити мережу безумовно повинні були бути певні рухи всередині мережі. Так чи інакше, але периметр був порушений", - наголосив Комаров.

За його словами, компанія активно розслідує інцидент,. Втім, президент утримався від конкретних деталей, а натомість наголосив, що до розслідування залучені правоохоронні органи.

"У нас є версії, але це предмет розслідування правоохоронних органів. Вони важливі для того, щоб не допустити повторення подібного інциденту в процесі відновлення", - розповів Комаров.

Нагадаємо, зранку 12 грудня у роботі "Київстар" стався масштабний збій. На проблеми зі зв'язком почали скаржитися користувачі мобільного оператора. Зокрема, йдеться не лише про проблеми з покриттям, а також не працює і дротовий Інтернет.

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Дата публікації
Перегляди
2415
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