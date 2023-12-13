Ізраїльські військові придумалм, як знищити тунелі ХАМАСу - WSJ

Заходи із затоплення тунелів водою з Середземного моря є одним з декількох методів Ізраїлю.

Ізраїльські військові почали затоплювати комплекс тунелів ХАМАСу в Газі. Таким чином ЦАХАЛ хоче знищити підземне місто бойовиків.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на дані американських чиновників.

"Ізраїльські військові почали закачувати морську воду у величезний комплекс тунелів Хамасу в Газі, згідно з повідомленням американських офіційних осіб, поінформованих про операції ізраїльських військових. Це є частиною інтенсивних зусиль зі знищення підземної інфраструктури, яка лежить в основі діяльності угруповання", - йдеться у повідомленні.

За словами американських посадовців, заходи із затоплення тунелів водою з Середземного моря є одним з декількох методів, які Ізраїль використовує, щоб спробувати знищити тунелі. Вони додали, що затоплення тунелів, ймовірно, триватиме кілька тижнів.

У США думки щодо доцільності використання цього методу розділилися. Одні вважають, що використання морської води може виявитися неефективним і поставити під загрозу постачання прісної води в Газі. Інші посадовці припускають, що ця технологія може допомогти знищити частину мережі тунелів.

Ізраїльські військові повідомляють, що вони посилюють операції під землею на півночі Гази і під південним містом Хан-Юніс. Тим часом у Міністерстві оборони Ізраїлю відмовляються від коментарів.

Видання підкреслює, що підземний лабіринт залишається одним з головних викликів для армії Ізраїлю на шляху до знищення військового потенціалу Хамас як у районах, які він контролює над землею, так і в тих, де він досі не діяв.

Раніше повідомляли, що прем'єр Ізраїлю терміново перервав засідання уряду, щоб поговорити з Путіним.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.