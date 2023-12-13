Ізраїльські військові придумалм, як знищити тунелі ХАМАСу - WSJ

Заходи із затоплення тунелів водою з Середземного моря є одним з декількох методів Ізраїлю.
Ізраїльські військові почали затоплювати комплекс тунелів ХАМАСу в Газі. Таким чином ЦАХАЛ хоче знищити підземне місто бойовиків.
Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на дані американських чиновників.
"Ізраїльські військові почали закачувати морську воду у величезний комплекс тунелів Хамасу в Газі, згідно з повідомленням американських офіційних осіб, поінформованих про операції ізраїльських військових. Це є частиною інтенсивних зусиль зі знищення підземної інфраструктури, яка лежить в основі діяльності угруповання", - йдеться у повідомленні.
За словами американських посадовців, заходи із затоплення тунелів водою з Середземного моря є одним з декількох методів, які Ізраїль використовує, щоб спробувати знищити тунелі. Вони додали, що затоплення тунелів, ймовірно, триватиме кілька тижнів.
У США думки щодо доцільності використання цього методу розділилися. Одні вважають, що використання морської води може виявитися неефективним і поставити під загрозу постачання прісної води в Газі. Інші посадовці припускають, що ця технологія може допомогти знищити частину мережі тунелів.
Ізраїльські військові повідомляють, що вони посилюють операції під землею на півночі Гази і під південним містом Хан-Юніс. Тим часом у Міністерстві оборони Ізраїлю відмовляються від коментарів.
Видання підкреслює, що підземний лабіринт залишається одним з головних викликів для армії Ізраїлю на шляху до знищення військового потенціалу Хамас як у районах, які він контролює над землею, так і в тих, де він досі не діяв.
Раніше повідомляли, що прем'єр Ізраїлю терміново перервав засідання уряду, щоб поговорити з Путіним.
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