“Турецька драма”: депутат договорився до серцевого нападу, проклинаючи Ізраїль (відео)

У турецькому парламенті 12 грудня 2023 року відбувся інцидент — у депутата Хасана Бітмеза стався серцевий напад. Це відбулось після його звернення до колег із закликом припинити співпрацю з Ізраїлем.

Депутата реанімували прямо у будівлі парламенту, інформує “7 канал”. Після цього його госпіталізували, стан політика медики оцінюють як тяжкий.

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Під час виступу Хасан Бітмез критикував владу Туреччини за продовження співпраці з Ізраїлем. Він заявив, що Аллах покарає всіх союзників офіційного Єрусалиму. Тому Анкара має перервати торгові відносини з Ізраїлем.

LOL! Turkish MP Hasan Bitmez says God will punish Israel and instantly has a heart attack. pic.twitter.com/x3oXhqOP8i — Uri Kurlianchik (@VerminusM) December 12, 2023

Деякі колеги Бітмеза розкритикували його позицію та висловили своє невдоволення через зауваження уряду. А хтось навіть сказав, що те, що трапилося з ним, є “гнівом Аллаха”.

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