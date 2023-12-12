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“Турецька драма”: депутат договорився до серцевого нападу, проклинаючи Ізраїль (відео)

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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“Турецька драма”: депутат договорився до серцевого нападу, проклинаючи Ізраїль (відео)

Хасан Бітмез / X (Twitter)

Бітмез знепритомнів після закінчення своєї промови.

У турецькому парламенті 12 грудня 2023 року відбувся інцидент — у депутата Хасана Бітмеза стався серцевий напад. Це відбулось після його звернення до колег із закликом припинити співпрацю з Ізраїлем.

Депутата реанімували прямо у будівлі парламенту, інформує “7 канал”. Після цього його госпіталізували, стан політика медики оцінюють як тяжкий.

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Під час виступу Хасан Бітмез критикував владу Туреччини за продовження співпраці з Ізраїлем. Він заявив, що Аллах покарає всіх союзників офіційного Єрусалиму. Тому Анкара має перервати торгові відносини з Ізраїлем.

Деякі колеги Бітмеза розкритикували його позицію та висловили своє невдоволення через зауваження уряду. А хтось навіть сказав, що те, що трапилося з ним, є “гнівом Аллаха”.

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Дата публікації
Перегляди
478
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