"Настав час платити за нашу тотальну дурість": похмурий прогноз Арестовича

Арестович розповіла про наслідки для України у разі припинення допомоги США.

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович висловив свої погляди на проблему надання США допомоги Україні.

Про це він написав у Telegram.

Арестович вважає, що Палата представників США не планує розглядати запит Білого дому про нову допомогу Києву перед відходом на канікули, незважаючи на приїзд до Сполучених Штатів президента Володимира Зеленського.

Що буде, якщо США не надаватиме допомогу

"Для нас це, швидше за все, означає розтин золотовалютних запасів та друк гривні. Інфляція. Великі проблеми на фронті", — припускає Арестович.

Він вважає, що це не провал президента Зеленського – його команда, а провал усього Заходу.

"У республіканців перемогли ізоляціоністи, демократи-глобалісти не здатні вирішити проблеми, які вони ж і створили у глобальному масштабі".

Ізоляційні вірять у США як град на пагорбі і хочуть скинути турботи про Європу до рук правих, типу Орбана. А для початку – разом скинути Україну, яку вважають конструктом глобалістів", розмірковує скандальний ексрадник ОП.

На його думку, проблема не у тому, що Україні не можуть дати грошей, а проблема у тому, що нам не можуть дати снарядів.

"Фундаментальна мотивація ринку – фінансові спекуляції. Збройові контори показують зростання капіталізації, але ніколи не показують зростання виробництва (бо його практично немає). Виробництво якщо й росте, то вкрай повільно, щоб не поламати схеми капіталізації", – каже Арестович.

Вибір між трьома конфліктами

Він вважає, що сьогодні Заходу доводиться обирати між трьома конфліктами – Україна, Тайвань, Ізраїль.

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"Перетягування 70 тисяч снарядів від Ізраїлю до України і назад — це кульмінація нездатності вести війну, яку їм нав'язали. Такими темпами їм влаштують четвертий і п'ятий конфлікт, підозрюю, хоча вже для того, щоб хоч якось впоратися з одним, потрібно кинути допомагати в двох інших.

Для нас це означає катастрофу. Причому катастрофу не крайніх двох років, а глобальну катастрофу крайніх 32. Настав час платити за нашу тотальну дурість, злодійство, дурну гординю", – лякає Арестович.

Що він пропонує

"Чи є шанс? Є — негайний перехід у режим надзвичайного управління. Це дозволить затримати падіння і дасть час на пошук варіантів", — підсумував Арестович.

Раніше Олексій Арестович розповів, коли повернеться до України.

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