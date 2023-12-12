Зеленський прибув до Конгресу США: перші кадри

Глава держави виступить з промовою перед усім складом Сенату.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Конгресу США 12 грудня, де в нього заплановані зустрічі з сенаторами та конгресменами.
Про це стало відомо з онлайнтрансляції CNN.
На кадрах прямої трансляції видно, як Зеленського супроводжують лідери Демократичної та Республіканської фракцій в американському Сенаті Чак Шумер та Мітч Макконнелл.
Український лідер планує виступити з промовою перед усім складом Сенату, після чого зустрінеться зі спікером палати представників Майком Джонсоном. Темою зустрічі стане виділення допомоги для України.
Нагадаємо, 11 грудня Зеленський прибув до Вашингтона, де вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.
Президент України також провів у США зустріч із керівниками американських оборонних компаній та виступив у Національному університеті оборони.
Зауважимо, що в Зеленського також запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оплески за оплесками! Потужний виступ Зеленського у США!
Читайте провідні новини дня: