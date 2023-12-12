Зеленський прибув до Конгресу США: перші кадри

Глава держави виступить з промовою перед усім складом Сенату.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Конгресу США 12 грудня, де в нього заплановані зустрічі з сенаторами та конгресменами.

Про це стало відомо з онлайнтрансляції CNN.

На кадрах прямої трансляції видно, як Зеленського супроводжують лідери Демократичної та Республіканської фракцій в американському Сенаті Чак Шумер та Мітч Макконнелл.

Український лідер планує виступити з промовою перед усім складом Сенату, після чого зустрінеться зі спікером палати представників Майком Джонсоном. Темою зустрічі стане виділення допомоги для України.

Президент України Володимир Зеленський у Конгресі США в супроводі Чака Шумера та Мітча Макконнелла / Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський у Конгресі США в супроводі Чака Шумера та Мітча Макконнелла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, 11 грудня Зеленський прибув до Вашингтона, де вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

Президент України також провів у США зустріч із керівниками американських оборонних компаній та виступив у Національному університеті оборони.

Зауважимо, що в Зеленського також запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оплески за оплесками! Потужний виступ Зеленського у США!

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