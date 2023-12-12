Зеленский прибыл в Конгресс США: первые кадры

Глава государства выступит с речью перед всем составом Сената.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США 12 декабря, где у него запланированы встречи с сенаторами и конгрессменами.
Об этом стало известно из онлайн-трансляции CNN.
На кадрах прямой трансляции видно, как Зеленского сопровождают лидеры Демократической и Республиканской фракций в американском Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл.
Украинский лидер планирует выступить с речью перед всем составом Сената, после чего встретится со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Темой встречи станет выделение помощи Украине.
Напомним, 11 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, где уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.
Президент также провел в США встречу с руководителями американских оборонных компаний и выступил в Национальном университете обороны.
Заметим, что у Зеленского также запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Аплодисменты за аплодисментами! Мощное выступление Зеленского в США!
Читайте главные новости дня:
- "Пустые" ракетные удары по Киеву: зачем Путин тратит баллистику и почему атаки могут продолжаться
- Мертвый Кива на снегу: в Сети появились кадры СБУ с места ликвидации предателя (фото, видео)
- Вода добралась до "Олимпийской": что происходит на самом деле и угрожает ли это закрытием новых станций метро