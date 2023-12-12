Зеленский прибыл в Конгресс США: первые кадры

Глава государства выступит с речью перед всем составом Сената.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США 12 декабря, где у него запланированы встречи с сенаторами и конгрессменами.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции CNN.

На кадрах прямой трансляции видно, как Зеленского сопровождают лидеры Демократической и Республиканской фракций в американском Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл.

Украинский лидер планирует выступить с речью перед всем составом Сената, после чего встретится со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Темой встречи станет выделение помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в Конгрессе США в сопровождении Чака Шумера и Митча Макконнелла / Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в Конгрессе США в сопровождении Чака Шумера и Митча Макконнелла / Фото: Getty Images

Напомним, 11 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, где уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

Президент также провел в США встречу с руководителями американских оборонных компаний и выступил в Национальном университете обороны.

Заметим, что у Зеленского также запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Аплодисменты за аплодисментами! Мощное выступление Зеленского в США!

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