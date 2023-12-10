Захід не готовий до війни ні морально, ні матеріально - Арестович

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович висловив свої погляди на те, чи готовий Захід до війни, зокрема, з Росією.

Про це він заявив в інтерв'ю Рostimees.

"Тому, що вони вистрілять "Томагавки", обвалять російську промисловість, а що вони робитимуть із 300 тисяч людей навіть із гвинтівками Мосіна (гвинтівки піхотинців російської армії часів Першої світової війни - ред.), які перетнуть литовський кордон? Їх же не зупиниш "Томагавками". Вам треба буде зупиняти це вручну, кидаючи гранати, стріляючи з автоматів, тобто все, що роблять наші солдати. А це повірте, бої не для більшості західних солдатів", - зазначив Арестович.

"Тому я ось спостерігаю за цими хіпстерами нью-йоркськими і тролю своїх американських друзів, і кажу їм: ви впевнені, що зможете цих хіпстерів поставити до верстатів, робити снаряди, посилати в піхотні бої, ось так, як наші - в цьому бруді, у цих трісках, з п'яти метрів стріляти один в одного з автоматів місяцями", - пояснив колишній радник українського президента.

Також читайте Арестович розповів, коли повернеться до України

За словами Арестовича, "тому Путін знає, що робить і глобальний Схід теж".

"Вони перестали боятися Захід після Іраку та Афганістану, а натомість Захід почав боятися їх. Путін почувається чудово", - резюмував він.

Нагадаємо, Арестович 1 листопада повідомив, що має намір висуватися у президенти України. Громадяни відреагували на таку заяву мемами.

Також він заявив, що перебуває за кордоном і повертатися не планує, бо його політично “переслідують”.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.