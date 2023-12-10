Запад не готов к войне ни морально, ни материально - Арестович

Скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович выразил свои взгляды на то, готов ли Запад к войне, в частности, с Россией.

Об этом он заявил в интервью Рostimees.

"Потому что они выстрелят "Томагавки", обрушат российскую промышленность, а что они будут делать из 300 тысяч человек даже с винтовками Мосина (винтовки пехотинцев российской армии времен Первой мировой войны — ред.), которые пересекут литовскую границу? Их же не остановишь" Томагавками". Вам нужно будет останавливать это вручную, бросая гранаты, стреляя из автоматов, то есть все, что делают наши солдаты. А это поверьте, бои не для большинства западных солдат", — отметил Арестович.

"Поэтому я вот наблюдаю за этими хипстерами нью-йоркскими и троллю своих американских друзей, и говорю им: вы уверены, что сможете этих хипстеров поставить к станкам, делать снаряды, посылать в пехотные бои, вот так, как наши – в этой грязи, в этих щепках, с пяти метров стрелять друг в друга из автоматов месяцами", — объяснил бывший советник украинского президента.

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По словам Арестовича, "поэтому Путин знает, что делает и глобальный Восток тоже".

"Они перестали бояться Запад после Ирака и Афганистана, а Запад начал бояться их. Путин чувствует себя прекрасно", — резюмировал он.

Напомним, Арестович 1 ноября сообщил, что намерен выдвигаться в президенты Украины. Граждане отреагировали на такое заявление меммами.

Также он заявил, что находится за границей и возвращаться не планирует, потому что его политически "преследуют".

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