Офис генпрокурора установил компанию, производящую БпЛА Shahed для обстрелов Украины

Производителем и разработчиком беспилотников является компания Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) Республики Иран.
Офис генпрокурора установил, что беспилотники "Shahed-131\136", которыми российские захватчики обстреливают Украину, производятся иранским государственным предприятием Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на экспертизы Офиса генпрокурора.
"Получены выводы экспертных исследований, согласно которым БПЛА с маркировкой "Герань-2" идентифицирован как БПЛА камикадзе типа "Shahed-136". Другой изъятый образец под названием "Герань-1" идентифицирован как ударный БПЛА камикадзе "Shahed-131 говорится в сообщении.
Производителем и разработчиком беспилотников является компания Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) Республики Иран.
Вместе с тем в письме отсутствуют данные об ударных беспилотниках других типов — "Mohajer-6", "Италмас".
"После проведения экспертиз можно будет получить сведения о применении новых типов беспилотников, в том числе "Италмас" или др. Досудебное расследование в указанных уголовных производствах продолжается", — указано в письме.
Журналисты издания отметили, что. Еще в январе текущего года департамент противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора сообщил, что не может составлять страну происхождения беспилотников, пути снабжения, место изготовления и другие подробности, но будут это выяснять.
Кроме того, прокуратура все направила запросы в 9 стран, чтобы определить пути снабжения комплектующих деталей. Список стран не уточняется.
Напомним, ранее сообщалось, что американские аналитики оценили возможную передачу Ираном ракет России.
Кроме того, мы ранее информировали, что в США заявили о возможной поставке Ираном баллистики в РФ.
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