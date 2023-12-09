Офис генпрокурора установил компанию, производящую БпЛА Shahed для обстрелов Украины

Офис генпрокурора установил, что беспилотники "Shahed-131\136", которыми российские захватчики обстреливают Украину, производятся иранским государственным предприятием Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.

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Об этом сообщает Общественное со ссылкой на экспертизы Офиса генпрокурора.

"Получены выводы экспертных исследований, согласно которым БПЛА с маркировкой "Герань-2" идентифицирован как БПЛА камикадзе типа "Shahed-136". Другой изъятый образец под названием "Герань-1" идентифицирован как ударный БПЛА камикадзе "Shahed-131 говорится в сообщении.

Производителем и разработчиком беспилотников является компания Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) Республики Иран.

Вместе с тем в письме отсутствуют данные об ударных беспилотниках других типов — "Mohajer-6", "Италмас".

"После проведения экспертиз можно будет получить сведения о применении новых типов беспилотников, в том числе "Италмас" или др. Досудебное расследование в указанных уголовных производствах продолжается", — указано в письме.

Журналисты издания отметили, что. Еще в январе текущего года департамент противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора сообщил, что не может составлять страну происхождения беспилотников, пути снабжения, место изготовления и другие подробности, но будут это выяснять.

Кроме того, прокуратура все направила запросы в 9 стран, чтобы определить пути снабжения комплектующих деталей. Список стран не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что американские аналитики оценили возможную передачу Ираном ракет России.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США заявили о возможной поставке Ираном баллистики в РФ.

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