Иран приблизился к производству трех атомных бомб — СМИ

В то же время, Тегеран все еще препятствует деятельности МАГАТЭ по ключевым вопросам.

Согласно определению Международного агентства по атомной энергии, у Ирана достаточно урана, обогащенного до 60% чистоты, близкого к оружейному, для трех атомных бомб.

Об этом сообщает МАГАТЭ, передает Reuters.

"Иран постоянно повышает уровень обогащения урана, но не в состоянии предоставить Международному агентству по атомной энергии необходимую информацию, создает вызов как агентству, так и западным государствам, которые неоднократно призывали Иран изменить курс", — сообщает источник.

Специалисты отметили, что у Ирана достаточно урана, обогащенного до 60% чистоты, для создания трех ядерных бомб.

"Это более чем в три раза превышает примерно 42 кг, которых, по определению МАГАТЭ, теоретически достаточно для создания ядерной бомбы при дальнейшем обогащении", — пишет Reuters.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси направил письмо в Иран с просьбой пересмотреть этот вопрос. В ответ Иран отметил, что "изучает возможность удовлетворить запрос"

По словам эксглавы объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, Иран способен разработать ядерное оружие уже через несколько месяцев, однако Штаты не дадут ему этого сделать.

Напомним, еще 19 февраля 2023 года 19 февраля, МАГАТЭ сообщило, что обсуждает с Ираном результаты деятельности агентства по проверке и проинформирует свой совет директоров в случае необходимости. Уже тогда в Иране объявили о технической готовности изготовить ядерную бомбу.

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