Впервые в истории РФ исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО: реакция Зеленского

Россию начинают игнорировать все.
Впервые в истории Россия была исключена из Исполнительного совета ЮНЕСКО. Эпоха российского влияния закончилась, и это правильно.
Об этом написал президент Владимир Зеленский на своей странице в X (Twitter).
"Российским террористам не место во главе значимых международных организаций. Международная роль России будет только ослабевать", – заверил украинский лидер.
Напомним, государства-члены ООН отказали России в праве совершать правосудие от их имени в Международном суде организации. Это произошло впервые в истории.
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